Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Ahmet Kireççi, memleketi Mersin'de anıldı
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) Anma ve Onurlandırma Komisyonu, Türk güreşinin efsane isimlerinden olimpiyat şampiyonu Ahmet Kireççi'yi (Mersinli Ahmet) memleketi Mersin'de düzenlenen törenle andı.
TMOK'nin açıklamasına göre Mersin Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene TMOK Başkanı Ahmet Gülüm, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, TMOK Anma ve Onurlandırma Komisyonu Başkanı Necdet Ayaz, Ahmet Kireççi'nin kızı Dilara Mersinli ile torunu Murat Mersinli, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Törende konuşan TMOK Başkanı Ahmet Gülüm, kurum kültürü ve spor tarihi açısından bu tür organizasyonların önemine dikkati çekerek, "Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin temel görevlerinden biri olduğuna inandığım, bugün Anma ve Onurlandırma Kurulumuz ile düzenlediğimiz, Olimpiyat tarihimizin iz bırakan sporcularını bu şekilde törenlerle anmak büyük önem taşıyor. Mersin'in efsane ismi Ahmet Kireççi'yi ülkemize yaşattığı gururlar dolayısıyla bir kez daha şükran ve rahmetle anıyor, bu organizasyonu düzenlememizde ev sahipliği yaparak bize destek olan Mersin Üniversitesi'ne teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Tören, TMOK Başkanı Ahmet Gülüm'ün, Ahmet Kireççi'nin ailesine günün anısına takdim ettiği şükran plaketi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.
Daha çok "Mersinli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Kireççi, 1936 ve 1948 olimpiyatlarında mücadele etti. Kireççi, Berlin 1936 Olimpiyatları'nda Türkiye'nin olimpiyat tarihindeki ilk madalyasını bronzla kazanırken, Londra 1948 Olimpiyatları'nda altın madalyaya uzanarak olimpiyat şampiyonu oldu.