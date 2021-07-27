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Spor, Tokyo 2020

Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde kadın basketbolunda dört maç oynandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde kadın basketbolunda 4 maç oynandı.

Erkan Tiryaki   | 27.07.2021
Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde kadın basketbolunda dört maç oynandı

Tokyo

Saitama Super Arena'da B ve C Grubu'nda maçlar oynandı.

Günün sonuçları şöyle:

B Grubu:

Japonya-Fransa: 74-70

Nijerya-ABD: 72-81

C Grubu:

Avustralya-Belçika: 70-85

Porto Riko-Çin: 55-97

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