Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde kadın basketbolunda dört maç oynandı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde kadın basketbolunda 4 maç oynandı.
Tokyo
Saitama Super Arena'da B ve C Grubu'nda maçlar oynandı.
Günün sonuçları şöyle:
B Grubu:
Japonya-Fransa: 74-70
Nijerya-ABD: 72-81
C Grubu:
Avustralya-Belçika: 70-85
Porto Riko-Çin: 55-97Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.