Euro
10.15
Dolar
8.63
BIST 100
1,434.76
Altın
1,763.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Tokyo 2020

Olimpiyat ikincisi Buse Naz Çakıroğlu: Madalyanın renginin altın olmasını çok isterdim

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadın boksunda gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu, altın madalya alamadığı için buruk bir sevinç yaşadığını söyledi.

Erkan Tiryaki   | 07.08.2021
Olimpiyat ikincisi Buse Naz Çakıroğlu: Madalyanın renginin altın olmasını çok isterdim Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü / AA

Tokyo

Kadın boksunda Türkiye'ye ilk madalyayı getiren sporcu olan Buse Naz, final karşılaşmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Mutluyum ama bir o kadar da hüzünlüyüm. Madalyanın renginin altın olmasını çok isterdim." dedi.

Kendisini destekleyen herkese teşekkür eden Buse Naz, "Birkaç gündür Türkiye olarak zor günler geçiriyoruz. Ona rağmen Türkiye'den çok destek mesajı alıyorum. O yüzden çok gururlu ve mutluyuz. Söylenecek bir şey yok." diye konuştu.

Bulgar rakibi karşısında ilk raundun istediği gibi sonuçlanmadığını kaydeden milli sporcu, "O kadar fark olacak sonuç yoktu. Nasipte bu varmış. Diyecek bir şey yok. Daha önce Bulgar sporcuyla karşılaşmıştım ve yenmiştim. Burası çok farklı. Heyecan yoktu. Sadece altın madalyayı getirmek istiyordum. Bazen çok istememizden dolayı tutukluk yaşayabiliyoruz. Baskı yoktu, sadece çok istemiştim." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde 4 milyar 400 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Kitaplar virüse karşı dezenfekte edilerek okuyucuyla buluşuyor
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener'den 'İkinci doz aşı yapılmalı' uyarısı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yalova artık mavi

Benzer haberler

Karate erkeklerde kumite +75 kiloda Uğur Aktaş olimpiyat madalyasını garantiledi

Karate erkeklerde kumite +75 kiloda Uğur Aktaş olimpiyat madalyasını garantiledi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yarın tamamlanacak

Olimpiyat ikincisi Buse Naz Çakıroğlu: Madalyanın renginin altın olmasını çok isterdim

TBMM Başkanı Şentop, olimpiyat oyunlarında madalya kazanan kadın boksörleri kutladı

TBMM Başkanı Şentop, olimpiyat oyunlarında madalya kazanan kadın boksörleri kutladı
Emine Erdoğan, Tokyo 2020'de boksta altın ve gümüş madalya kazanan kadın sporcuları kutladı

Emine Erdoğan, Tokyo 2020'de boksta altın ve gümüş madalya kazanan kadın sporcuları kutladı
Türkiye'nin 102 ve 103. olimpiyat madalyaları kadın boksörlerden

Türkiye'nin 102 ve 103. olimpiyat madalyaları kadın boksörlerden