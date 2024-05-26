Okçulukta 12. Uluslararası Fetih Kupası, İstanbul'da başladı
Okçulukta bu yıl 12. kez düzenlenen Uluslararası Fetih Kupası, İstanbul'da başladı.
İstanbul
Okçular Vakfı tarafından Okmeydanı'ndaki Okçular Tekkesi'nde düzenlenen organizasyonda modern ve geleneksel okçulukta müsabakalar yapılacak.
Fetih Kupası'nın ilk gününde geleneksek okçulukta sıralama atışları yapıldı.
32 ülkeden 500'e yakın sporcunun katılacağı organizasyon 29 Mayıs'ta sona erecek. Fetih Kupası'nın resmi açılış töreni ise yarın gerçekleştirilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.