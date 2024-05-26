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Spor

Okçulukta 12. Uluslararası Fetih Kupası, İstanbul'da başladı

Okçulukta bu yıl 12. kez düzenlenen Uluslararası Fetih Kupası, İstanbul'da başladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 26.05.2024 - Güncelleme : 26.05.2024
Okçulukta 12. Uluslararası Fetih Kupası, İstanbul'da başladı

İstanbul

Okçular Vakfı tarafından Okmeydanı'ndaki Okçular Tekkesi'nde düzenlenen organizasyonda modern ve geleneksel okçulukta müsabakalar yapılacak.

Fetih Kupası'nın ilk gününde geleneksek okçulukta sıralama atışları yapıldı.

32 ülkeden 500'e yakın sporcunun katılacağı organizasyon 29 Mayıs'ta sona erecek. Fetih Kupası'nın resmi açılış töreni ise yarın gerçekleştirilecek.

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