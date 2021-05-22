Okçuluk Dünya Kupası'nda Makaralı Yay Erkek Milli Takımı altın madalya elde etti
İsviçre'de düzenlenen 2021 Okçuluk Dünya Kupası'nda Makaralı Yay Erkek Milli Takımı altın madalya kazandı.
Ankara
Lozan'da gerçekleştirilen organizasyonda Furkan Oruç, Evren Çağıran ve Yakup Yıldız'dan oluşan milli takım, finalde Hollanda ile karşılaştı.
Müsabakayı 232-231 kazanan ay-yıldızlı ekip, altın madalya elde etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.