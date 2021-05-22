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Spor

Okçuluk Dünya Kupası'nda Makaralı Yay Erkek Milli Takımı altın madalya elde etti

İsviçre'de düzenlenen 2021 Okçuluk Dünya Kupası'nda Makaralı Yay Erkek Milli Takımı altın madalya kazandı.

Halil İbrahim Avşar   | 22.05.2021
Okçuluk Dünya Kupası'nda Makaralı Yay Erkek Milli Takımı altın madalya elde etti

Ankara

Lozan'da gerçekleştirilen organizasyonda Furkan Oruç, Evren Çağıran ve Yakup Yıldız'dan oluşan milli takım, finalde Hollanda ile karşılaştı.

Müsabakayı 232-231 kazanan ay-yıldızlı ekip, altın madalya elde etti.

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Okçuluk Dünya Kupası'nda Makaralı Yay Erkek Milli Takımı altın madalya elde etti

Okçuluk Dünya Kupası'nda Makaralı Yay Erkek Milli Takımı altın madalya elde etti