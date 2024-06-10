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Spor

Muaythaide sporcu sayısı her geçen gün artıyor

Türkiye Muaythai Federasyonu Asbaşkanı Halil Demir, muaythaiye gösterilen ilginin her geçen gün arttığını ve bu sporda 150 bin lisanslı sporcunun olduğunu söyledi.

Hakan Can Şahin  | 10.06.2024 - Güncelleme : 10.06.2024
Muaythaide sporcu sayısı her geçen gün artıyor

Kayseri

Halil Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, muaythainin 2 bin yıllık geçmişi olan geleneksel bir spor dalı olduğunu belirtti.

Türkiye'nin son 2 yıldır dünyada takım halinde birinci sırada bulunduğunu dile getiren Demir, şöyle konuştu:

"Muaythainin görünürlüğü arttı. Artık salonlara gelip 'Ben muaythai sporu yapmak istiyorum.' diyen insan sayısı arttı. Her geçen sene oranımız yüzde 30 artıyor. Gençlerin sağlıklı olması ve bir takım kötü alışkanlıklardan uzak tutulması için sporun ne kadar önemli olduğunu veliler ve yöneticiler kavradı. Rüzgar arkamızda, çok hızlı bir şekilde büyüyüyerek ilerliyoruz. Şu anda 150 bin lisanslı sporcumuz var. Özel ders alan ve spor salonlarına gidip de lisans çıkarmayan sporcularımızı da eklediğimiz zaman 350 bine yakın faal sporcumuz var."

Halil Demir, Türkiye'nin muaythaide iyi yerlere geldiğini belirterek, "Muaythainin kendi içerisindeki liyakatla çok iyi yerlere geliyoruz. Biz de sporcu birinci olduğu zaman seçme dahi olamadan direkt Dünya Şampiyonası'na gider. Ayrıca en çok milli takıma sporcu veren antrenörümüz de milli takım kadrosunda yerini alır. Tamamen liyakata dayalı bir sistem kurduk ve bu da bize başarıyı getirdi." ifadelerini kullandı.


"Kötü alışkanlıklara karşı yürütülen projelerimiz var"

Kayseri Valiliği öncülüğünde yürütülen "Erdemlerimizle Varız Projesi"ni (ERVA) çok önemsediklerini aktaran Demir, projenin tabana yayılması için bütün mahallelerde spor salonları açıldığını belirtti.

Halil Demir, gençlerin muaythaiye ilgisini artırmak için birçok çalışma yürüttüklerini anlatarak, "Özellikle okullarda çeşitli projeler hayata geçirdik. Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri ile Valiliklerin bir takım projeleri bulunuyor. Uyuşturucuya ve bir takım kötü alışkanlıklara karşı yürütülen projelerimiz var. Hemen hemen bütün mahallelerde özel spor kompleksleri var ve dersler veriliyor." değerlendirmesinde bulundu.

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