Muaythai Süper Lig Finali, bugün yapılacak
Yeşilay ile Türkiye Muaythai Federasyonu arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında düzenlenen Muaythai Süper Lig Finali, bugün Yeşilay Genel Merkezi Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleştirilecek.
İstanbul
Türkiye Muaythai Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, “Bağımsız Gelecek, Sağlıklı Nesiller” ve “Yüzleşmeden İyileşme Olmaz” sloganlarıyla düzenlenecek finallerde 14 sporcu ringe çıkacak.
Organizasyonda şampiyonluk elde eden sporcular, Yunanistan'da düzenlenecek Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.
Final karşılaşmaları öncesinde Türkiye Yeşilay Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeşilay Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Hasan Siret Albayrak ile Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, Yeşilay ve Türkiye Muaythai Federasyonu arasındaki iş birliği protokolünü imzaladı.