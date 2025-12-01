Dolar
Sağlık

Yeşilay Genel Başkanı Dinç'ten, dijital bağımlılıklara karşı ortak sorumluluk çağrısı

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, dijital bağımlılıkla mücadelede yükün yalnızca ebeveynlerin omzunda bırakılamayacağını belirterek, ortak sorumluluk çağrısında bulundu.

İrem Demir  | 01.12.2025 - Güncelleme : 01.12.2025
Yeşilay Genel Başkanı Dinç'ten, dijital bağımlılıklara karşı ortak sorumluluk çağrısı

İstanbul

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, cemiyet alkol, madde, tütün, kumar ve internetle ilişkili bağımlılıklar olmak üzere beş bağımlılığa karşı mücadele etmeye ve farkındalık çalışmalarıyla toplumu bilinçlendirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Antalya'da gerçekleştirilen Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu (HIMSS) Avrasya Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Eğitimi, Konferansı ve Fuarı'na katılan Yeşilay Genel Başkanı Dinç, burada "Dijital Pediatri ve Genç Nesil Sağlığı: Nesiller Arası Yaklaşım" başlıklı sunum yaptı.

Dinç sunumunda, dijitalleşmenin çocukların ve gençlerin sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Dijital ekosistemin doğrudan bir "sağlık belirleyeni" haline geldiğini ifade eden Dinç, dijital bağımlılık riskleriyle mücadelede yalnızca bireysel farkındalık ya da ebeveyn kontrolünün yeterli olmadığını vurguladı.

"Yeni bir halk sağlığı krizi" olarak tanımladığı dijital bağımlılığa karşı güçlü kurumsal düzenlemelerin aciliyetine işaret eden Dinç, çocukları dijitalden korumanın ortak bir sorumluluk olması gerektiğini sunumunda aktardığı uluslararası gelişmelerle ortaya koydu.

Dinç, dijital bağımlılıkla mücadelede yükün yalnızca ebeveynlerin omzunda bırakılamayacağını, çocukların korunmasının devletler, kurumlar, platformlar ve teknoloji şirketleri tarafından birlikte üstlenilmesi gereken bir toplumsal sorumluluk olduğunu kaydetti.

Ortak sorumluluk çağrısında bulunan Dinç, çocuk ve gençleri koruyan yeni yasal çerçevelerin oluşturulması, platformlara yaş doğrulama ve ebeveyn onayı zorunluluğu getirilmesi, bağımsız içerik denetim yapılarının oluşturulması, dijital içeriklerde akıllı uyarı ve kullanım sınırlayıcı sistemlerin geliştirilmesi, dijital oyun ve platformların yaş uygunluğuna göre bağımsız şekilde derecelendirilmesi gerektiğini ifade etti.

​​​​​​​

