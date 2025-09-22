Muaythai Mili Takım Teknik Direktörü Çeken: Şimdi hedefimiz olimpiyatta başarı
Muaythai Mili Takım Teknik Direktörü Yılmaz Çeken, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcusu Elif Keskin ile gurur duyduğunu söyledi.
Ankara
Yılmaz Çeken, 18 yaşına giren sporcusu Elif Keskin'in 10 yaşından beri eğittiğini belirterek, "Elif'in hayali Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda şampiyon olmaktı. Onu da başardı. Şimdi hedefimiz olimpiyatta başarı." dedi.
Elif'in daha önce Avrupa şampiyonu da olduğunu aktaran Yılmaz Çeken, şunları kaydetti:
"Elif'in mutluluğunu tarif etmekte zorlanıyorum. Elif büyük gençler dünya şampiyonu olmayı çok istiyordu ve bunu başardı. Şimdi önünde Avrupa Şampiyonası var. Orada da başarılı olursa 2027'de İstanbul'da yapılacak Avrupa Oyunları katılacak. Elif daha önce Türkiye Yeşilay Cemiyetinin ev sahipliğinde yapılan Muaythai Süper Lig Finali'nde de şampiyon olmuştu. Çok yetenekli bir sporcu. Elif'in şu an en büyük hayali olimpiyatlara katılıp ülkemiz adına madalya kazanmak."
