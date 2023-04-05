Dolar
19.25
Euro
21.06
Altın
2,022.35
ETH/USDT
1,912.60
BTC/USDT
28,488.00
BIST 100
5,014.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Sakarya'da tarım sektörü temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda konuşuyor.
logo
Spor

Muay Thai Dünya Şampiyonu Doğan, Türk bayrağını dalgalandırdığı için gururlu

Tayland'da düzenlenen WBC Muay Thai Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kaş Belediyespor Kulübü sporcusu Zehra Doğan, organizasyonda Türk bayrağını dalgalandırmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Talip Demirci  | 05.04.2023 - Güncelleme : 05.04.2023
Muay Thai Dünya Şampiyonu Doğan, Türk bayrağını dalgalandırdığı için gururlu

Antalya

Doğan, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'ı ziyaret etti. Belediyenin destekleriyle yurt dışındaki organizasyonlara katıldığını dile getiren Doğan, "Dünya Şampiyonası'nda başarılı bir performans sergileyerek şampiyon oldum. Organizasyonda Türk bayrağını dalgalandırmanın gururunu yaşadım. Yeni başarılara da imza atacağıma inanıyorum." dedi.

Doğan, desteklerinden dolayı Ulutaş'a teşekkür etti.

Başkan Ulutaş da spora ve sporcuya daima destek verdiklerini bildirdi. Doğan'ı başarısından dolayı tebrik eden Ulutaş, "Desteklerimizle her daim yanındayız. Kendisinden yeni şampiyonluklar bekliyoruz." ifadesini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Müslüman kardeşlerimize yönelik şiddeti ve yasaklamaları kınıyorum
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İsrail'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği saldırıyı lanetliyorum
RTÜK'ten yayın ilkelerini ihlal eden medya kuruluşlarına idari para cezası
Çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma usul ve esasları belirlendi
Osmaniye'de depremde hasar gören minare kontrollü yıkıldı

Benzer haberler

Muay Thai Dünya Şampiyonu Doğan, Türk bayrağını dalgalandırdığı için gururlu

Muay Thai Dünya Şampiyonu Doğan, Türk bayrağını dalgalandırdığı için gururlu

Olimpiyat ve dünya şampiyonu işitme engelli karateci başarısını korumak istiyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet