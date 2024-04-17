Dolar
32.53
Euro
34.60
Altın
2,391.48
ETH/USDT
3,080.70
BTC/USDT
63,378.00
BIST 100
9,655.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor Türkiye’nin yardımlarını Gazze’deki Filistinlilere ulaştırmak için dün Mersin Limanı’ndan yola çıkan 9. İyilik Gemisi’nin Akdeniz açıklarındaki seyri sürüyor
logo
Spor

MKE Ankaragücü'nün altyapısı umut veriyor

MKE Ankaragücü Kulübünün altyapıdaki futbol takımları, başarılı performanslarıyla dikkati çekiyor.

Erkan Tiryaki  | 17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
MKE Ankaragücü'nün altyapısı umut veriyor

Ankara

Başkent kulübün genç futbolcuları, bu sezon kulüp yönetiminin de büyük önem verdiği gelişim liglerinde zirveye oynuyor.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından organize edilen gelişim ligleri, 14, 15, 16, 17 ve 19 yaş altı kategorilerinde düzenleniyor.

MKE Ankaragücü, bu 5 kategorinin 3'ünde play-off'a kalmayı başardı.

16 ve 17 yaş altında grubu lider tamamladı

MKE Ankaragücü'nün 16 ve 17 yaş altı takımları 2023-2024 sezonunda gruplarını lider tamamlayarak, play-off'a yükseldi.

Hakan Yaycıoğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı 17 Yaş Altı Takımı, Elit A Ligi'nde Beşiktaş ve Trabzonspor gibi güçlü ekiplerin olduğu grubu 18 maçta elde ettiği 41 puanla zirvede tamamladı. Sarı-lacivertliler, Elit A Ligi final grubunda Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

Teknik direktörlüğünü Niyazi Güney'in yaptığı 16 Yaş Altı Takımı ise Gelişim Ligi'nde 6. Grubu 42 puanla birinci bitirdi. Sarı-lacivertli ekip, Gelişim Ligi'nde play-off'ta 1. Grubu ikinci sırada tamamlayan VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

15 yaş altı takımı da play-off'ta

MKE Ankaragücü 15 Yaş Altı Takımı teknik direktör Sebahattin Soylu'nun yönetiminde 6. Grubu 2. bitirdi.

Sarı-lacivertli ekip, play-off eleme turunda 2. Grubu dördüncü tamamlayan Altınordu ile karşılaşacak.

Teknik direktörlüğünü Levent Kale'nin yaptığı MKE Ankaragücü 14 Yaş Altı Takımı ise 6. Grubu 3. sırada bitirdi. Sarı-lacivertli takım, play-off'a kalmayı averajla grubu 2. sırada tamamlayan Gençlerbirliği'ne kaptırdı.

Milli takımlara 10 futbolcu gönderdi

MKE Ankaragücü'nün altyapısı, son dönemde milli takımlara 10 futbolcu yolladı.

Sarı-lacivertliler, 14 Yaş Altı Milli Takımı'na İbrahim Efe Aydın ve Muhammed Ali Şenkaya'yı, 15 Yaş Altı Milli Takımı'na Ekrem Önal, Muhammed Bedirhan Karababa, Şükrü Kara ve Berke Yıldırım'ı, 16 Yaş Milli Takımı'na Hasan Ege Akdoğan'ı, 17 Yaş Altı Milli Takımı'na Miraç Şimşek ve Arda Ünyay'ı, 19 Yaş Altı Milli Takımı'na ise Fatih Demir'i gönderdi.

Başkan Fırat: Başarının kaynağı son yıllarda yapılan çalışmalar

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı İsmail Mert Fırat, Türkiye'nin en başarılı futbol akademilerinden birine sahip olduklarını söyledi.

Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin en çok tercih edilen futbol akademileri arasındayız. Futbol akademilerine yapılan yatırım, hemen sonuç vermesi mümkün olmayan sabır gerektiren bir süreçtir. Aslında bugün elde edilen başarıların kaynağı da son yıllarda yapılan çalışmaların eseri." ifadelerini kullandı.

Milli takımlara alt yaş kategorilerinde çok sayıda futbolcu verdiklerinin anlatan Fırat, şunları kaydetti:

"Akademi takımlarından birçok oyuncumuz farklı yaş gruplarında milli takımlarda yer alıyor. Yaş gruplarımızın tamamına yakını play-off'a gidiyor. Altyapıda bu sezon elde edilen başarılar Ankaragücü'nün geleceği açısından birçok kupadan daha değerlidir.
Futbolda gelirlerin düşmesi, kurlardan kaynaklı transfer maliyetlerin artması, kulüplerin yaşayabilmesi için tek çarenin akademiler olduğunu gösteriyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Düzce'de fırtınanın zarar verdiği yayladaki yapılar eski görünümüne kavuşturulacak
Sivas-İstanbul arasında aktarmasız YHT seferleri 4 Mayıs'ta başlayacak
Türkiye, hafta sonuna kadar çöl tozunun etkisinde kalacak
Adana'da köpek saldırısında yaralanan çocuk taburcu edildi
Engelli ve eski hükümlü vatandaşlara verilen hibe desteği artırıldı

Benzer haberler

MKE Ankaragücü'nün altyapısı umut veriyor

MKE Ankaragücü'nün altyapısı umut veriyor

MKE Ankaragücü sahasında kazandı

MKE Ankaragücü, yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Bundan sonra hiçbir maç kolay değil

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Bundan sonra hiçbir maç kolay değil
MKE Ankaragücü'nden, TFF'nin seçim tarihine tepki

MKE Ankaragücü'nden, TFF'nin seçim tarihine tepki
Gazze'deki kritik altyapılara verilen zararın maliyeti 18,5 milyar dolar civarında

Gazze'deki kritik altyapılara verilen zararın maliyeti 18,5 milyar dolar civarında
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet