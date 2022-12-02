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Spor

"Minik Herkül", Paris Paralimpik Oyunları'nda İstiklal Marşı'nı dinletme azmiyle çalışıyor

Sivas'ta doğuştan boy kısalığı bulunan 1 metre 25 santimetre boyundaki bedensel engelli milli halterci Abdullah Kayapınar, Paris'te yapılacak Paralimpik Oyunları'na yoğun tempoda hazırlanıyor.

Serhat Zafer   | 02.12.2022
"Minik Herkül", Paris Paralimpik Oyunları'nda İstiklal Marşı'nı dinletme azmiyle çalışıyor Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Sivas

2018'de Fransa'da Avrupa ikinciliği elde eden ve 2020'de Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen dünya şampiyonasında altın madalya kazanan 30 yaşındaki Kayapınar, Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki halter salonunda, Görme ve Bedensel Engelliler Milli Takım Antrenörü Mehmet Semih Ceylan yönetiminde antrenmanlarını sürdürüyor.

1 metre 25 santimetre boyu nedeniyle "Minik Herkül" olarak tanınan ve 2024 yılında Paris'te düzenlenecek paralimpik oyunlarda yarışmayı hedefleyen Kayapınar, haftada 5 gün 2'şer saat antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor.

Abdullah Kayapınar, AA muhabirine, 2014'te lokantada garson olarak çalıştığı sırada antrenörü Semih Ceylan'ın kendisini yönlendirmesiyle haltere başladığını söyledi. Dünya şampiyonu olmasının ardından olimpiyat kotası aldığını belirten Kayapınar, "2021 yılında Japonya'da düzenlenen Paralimpik Oyunları'nda antrenman sırasında fazla yüklenmeden dolayı omuz kasımı yırtıp, tendonu parçaladım ve sakat şekilde yarıştım. Sakatlığımdan dolayı fazla bir şey yapamadım ama Türkiye'mizi gururlandırarak 5. oldum." dedi.

Paris Paralimpik Oyunları'na iddialı hazırlandığını belirten Kayapınar, "Bu sefer olimpiyatlarda hedefim birincilik. Olimpiyatlara gitmeyi ve orada tekrar yarışmayı hedefliyorum. Paris'te bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşı'mızı okutmak azmiyle çalışıyorum." diye konuştu.

"Cep Herkülü"nü kendine örnek alıyor

Dünya halter tarihine adını altın harflerle yazdıran efsane sporculardan "Cep Herkülü" lakaplı Naim Süleymanoğlu'nu örnek aldığını dile getiren Kayapınar, şunları kaydetti:

"Naim Süleymanoğlu'nu görmek nasip olmadı ama Halil Mutlu'yu gördüm. Bana öğütler vererek çalışırsam başarılı olabileceğimi söyledi. Süleymanoğlu, zorluklara ve imkansızlıklara rağmen başarılı olmuş. Türkiye'ye geliyor ve halter onun sayesinde daha da tanınıyor. Filmini izleyince çok gururlandım, tüylerim ürperdi. Azmediyor, çalışıyor ve başarı elde ediyor. Onu örnek aldım ve dedim ki 'ben de onun gibi olabilirim'. Hedefim, Paris Paralimpik Oyunları'nda İstiklal Marşı'nı dinletmek."

Kayapınar, tüm engellileri spor yapmaya da davet etti.

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