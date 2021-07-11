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Spor

Milli yüzücüler Merve Tuncel ve Yiğit Aslan altın, Mert Kılavuz ise gümüş madalya kazandı

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcular Merve Tuncel ve Yiğit Aslan altın, Mert Kılavuz ise gümüş madalya kazandı.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 11.07.2021
Milli yüzücüler Merve Tuncel ve Yiğit Aslan altın, Mert Kılavuz ise gümüş madalya kazandı

Istanbul

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Merve Tuncel, kadınlar 400 metre serbest stilde atın madalya kazandı.

Daha önce 1500 metre ve 800 metrede de rekor kırarak altın madalyaya ulaşan Merve Tuncel, 400 metredeki 4.06.25'lik zamanıyla ilk sırayı almayı başardı.

Milli yüzücü Berke Saka da erkekler 200 metre sırt üstünde 1.59.02 ile gümüş madalya aldı. Berke daha önce de 200 metre bireysel karışıkta altın madalyanın sahibi olmuştu.

Yiğit Aslan altın, Mert Kılavuz ise gümüş madalya kazandı

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Yiğit Aslan, altın madalyanın sahibi oldu.

Yiğit Aslan, erkekler 800 metre serbest stil yarışında 7.51.21'lik derecesiyle ilk sırayı alırken, bir başka milli sporcu Mert Kılavuz da 7.52.19'luk dereceyle gümüş madalya kazandı.

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