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Spor

Milli yüzücü Sümeyye Boyacı, 2024 Paralimpik Oyunları hedefi için çalışıyor

Türkiye Para Yüzme Milli Takımı'nın dünya ve Avrupa şampiyonu sporcusu Sümeyye Boyacı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılabilmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Deniz Açık  | 07.03.2023 - Güncelleme : 07.03.2023
Milli yüzücü Sümeyye Boyacı, 2024 Paralimpik Oyunları hedefi için çalışıyor

Eskişehir

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün kadrosunda da yer alan milli yüzücü Boyacı, 2024 Paralimpik Oyunları'na ülke için kota puanı toplama niteliğindeki Citi Para Yüzme Dünya Serisi 2023'e hazırlanıyor.

İngiltere'nin Sheffield kentinde 16-19 Mart'ta düzenlenecek yarışlara katılacak Boyacı, antrenmanlarına Eskişehir'de devam ediyor.

Antrenörleri eşliğinde Büyükşehir Belediyesi Kentpark Kapalı Yüzme Havuzu ile Yenikent Olimpik Yüzme Havuzu'nda çalışan Boyacı, yaptığı açıklamada, yarışmada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini vurguladı.

Katılması halinde 2024 Paralimpik Oyunları'nda elinden gelenin iyisini yapmayı hedeflediğini aktaran Boyacı, "Citi Para Yüzme Dünya Serisi 2023 yarışlarında da en iyi sonuçları almak için yoğun şekilde çalışıyoruz. 2024'teki Paralimpik Oyunları'nda ülkemize yeni başarılar yeni gururlar yaşatmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

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