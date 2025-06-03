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Spor

Milli yüzücü Selin Hürmeriç'ten Portekiz'deki kupada altın madalya

Milli yüzücü Selin Hürmeriç, Portekiz'de düzenlenen Artistik Yüzme Comen Kupası'nda altın madalya kazandı.

Fatih Çakmak  | 03.06.2025 - Güncelleme : 03.06.2025
Milli yüzücü Selin Hürmeriç'ten Portekiz'deki kupada altın madalya

Ankara

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Madeira'da gerçekleştirilen Artistik Yüzme Comen Kupası yarışlarında ay-yıldızlı sporcu Selin Hürmeriç, solo kategorisinde birinci olarak, altın madalyanın sahibi oldu.

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Organizasyonda milli sporculardan Ece Üngör ise serbest solo kategorisinde altıncı sırada yer aldı.

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