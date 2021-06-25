Milli yüzücü Selen Özbilen, genç ve açık yaş uzun kulvar milli takım seçmelerinde Türkiye rekoru kırdı
Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme müsabakalarında Türkiye rekoru kırıldı.
Edirne
Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen seçmelerin dördüncü gününde, 20 yaşındaki milli yüzücü Selen Özbilen, 100 metre serbest kadınlar kategorisinde 54.68 derecesi ile kendisine ait Türkiye rekorunu yeniledi.
Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları yarınki müsabakaların ardından sona erecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.