Euro
10.48
Dolar
8.78
BIST 100
1,391.86
Altın
1,777.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Milli yüzücü Selen Özbilen, genç ve açık yaş uzun kulvar milli takım seçmelerinde Türkiye rekoru kırdı

Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme müsabakalarında Türkiye rekoru kırıldı.

Cihan Demirci   | 25.06.2021
Milli yüzücü Selen Özbilen, genç ve açık yaş uzun kulvar milli takım seçmelerinde Türkiye rekoru kırdı

Edirne

Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen seçmelerin dördüncü gününde, 20 yaşındaki milli yüzücü Selen Özbilen, 100 metre serbest kadınlar kategorisinde 54.68 derecesi ile kendisine ait Türkiye rekorunu yeniledi.

Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları yarınki müsabakaların ardından sona erecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19'un 'Delta' varyantının görülme sıklığı artıyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 5 bin 630 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 56 kişi yaşamını yitirdi
Sağlık Bakanlığının Kovid-19 aşılama kampanyası ünlülerin desteğiyle devam ediyor
ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 345 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Milli yüzücü Selen Özbilen, genç ve açık yaş uzun kulvar milli takım seçmelerinde Türkiye rekoru kırdı

Milli yüzücü Selen Özbilen, genç ve açık yaş uzun kulvar milli takım seçmelerinde Türkiye rekoru kırdı

Yüzmede genç ve açık yaş uzun kulvar milli takım seçmelerinde Türkiye rekoru