Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, peş peşe 3'üncü kez Avrupa gençler şampiyonu oldu
Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Kuzey Tunçelli, erkekler 1500 metre serbest kategorisinde altın madalya kazandı.
Ankara
Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre, Slovakya'nın Samorin kasabasında düzenlenen organizasyonun 3. günü tamamlandı.
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Kuzey, final yarışında 14 dakika 45.05 saniyelik süresiyle birinci oldu ve erkekler 1500 metre serbestte üst üste 3'üncü Avrupa gençler şampiyonluğunu elde etti.
Bu sonuçla Türk sporcuların şampiyonadaki madalya sayısı 3'e (2 altın, 1 bronz) çıktı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.