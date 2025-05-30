Dolar
39.24
Euro
44.52
Altın
3,291.41
ETH/USDT
2,622.00
BTC/USDT
105,957.00
BIST 100
9,067.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti
logo
Spor

Milli yüzücü Emre Onuş, dünya şampiyonasında kürsüde yer almak istiyor

Yüzmede 6 Türkiye şampiyonluğu ve farklı kategorilerde toplam 90 madalyası bulunan milli sporcu Emre Onuş, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'ndan madalyayla dönmek istiyor.

Mesut Karaduman  | 30.05.2025 - Güncelleme : 30.05.2025
Milli yüzücü Emre Onuş, dünya şampiyonasında kürsüde yer almak istiyor Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Milli sporcu, ağustos ayında Romanya'da düzenlenecek Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek kürsüde yer almak istiyor.

Emre Onuş, AA muhabirine, her zaman başarılarıyla adından söz ettiren bir sporcu olmak istediğini söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Katıldığı yarışların kendisi için önemli bir deneyim olduğunu belirten Onuş, "Bursa'da düzenlenen yarış çok güzeldi benim için. Daha önce Avrupa gençler barajını geçmiştim. Bursa'da da dünya gençler barajını geçmeyi başardım. Bu sene benim için çok yoğun olacak. Temmuz'da Avrupa Şampiyonası, ardından kulüpler şampiyonası ve sonra da dünya şampiyonası var. Dünya şampiyonasında en iyi şekilde yüzüp kürsüde olmak istiyorum." dedi.

Onuş, geçen hafta Barselona'da bir yarışa katıldığını ve bu organizasyonun kendisi için şampiyonalara hazırlık için güzel bir tecrübe olduğunu aktardı.

Yüzme antrenörü Sinan Saygı ise sporcusunun dünya gençler barajını geçerek şampiyonda ülkesini temsil etmeye hak kazandığını vurgulayarak, "Dünya gençler barajını geçmeyi başardı. Yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Temmuz ve ağustos ayı önemli. Şampiyonalardan güzel derecelerle dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İç Anadolu'nun doğusu için gök gürültülü sağanak uyarısı
Hacı adayları Kurban Bayramı öncesi son cuma namazını Kabe'de kıldı
Serik'te sağanak ve dolunun zarar verdiği alanlarda hasat tespit çalışması yapılıyor
Tekstil atıkları gönüllü kadınların elinde çanta, bere ve kalem kutusuna dönüşüyor
Yolsuzluk soruşturması şüphelisinden "İmamoğlu ve danışmanları usulsüz 'sistem' içinde" iddiası

Benzer haberler

Milli yüzücü Emre Onuş, dünya şampiyonasında kürsüde yer almak istiyor

Milli yüzücü Emre Onuş, dünya şampiyonasında kürsüde yer almak istiyor

Minik karateci Elis Lina Yılmaz'ın hedefi Balkan Şampiyonası'nda madalya

Orta Çağ'da inşa edilen "Çorlu Kalesi"nin tarihi dokusu ortaya çıkarılacak

Tekirdağ'da yaşayan otizmli Kaan çalıştığı firmanın sevilen ismi oldu

Tekirdağ'da yaşayan otizmli Kaan çalıştığı firmanın sevilen ismi oldu
Dünya şampiyonasından bronz madalyayla dönen Berfin Avcı yeni hedefler peşinde

Dünya şampiyonasından bronz madalyayla dönen Berfin Avcı yeni hedefler peşinde
Lösemiyi yenen down sendromlu şampiyon yüzücü Masal'ın hayali milli formayı giymek

Lösemiyi yenen down sendromlu şampiyon yüzücü Masal'ın hayali milli formayı giymek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet