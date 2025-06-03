Dolar
39.13
Euro
44.59
Altın
3,352.00
ETH/USDT
2,613.70
BTC/USDT
105,770.00
BIST 100
9,277.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Milli yelkencilerden 2025 Optimist Avrupa Şampiyonası'nda, 1 altın 1 bronz madalya

Milli yelkenciler, İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen 2025 Optimist Avrupa Şampiyonası'nda 1 altın ve 1 bronz madalya alırken, takım halinde de birincilik elde etti.

Fatih Çakmak  | 03.06.2025 - Güncelleme : 03.06.2025
Milli yelkencilerden 2025 Optimist Avrupa Şampiyonası'nda, 1 altın 1 bronz madalya

Ankara

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2025 Optimist Avrupa Şampiyonası final yarışlarıyla tamamlandı.

Organizasyonda Türkiye adına yarışan Yalıkavak Yelken Spor Kulübü sporcusu Cengiz Eren Güvenç, Avrupa şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Milli yelkencilerden Ada Vera Tüfekçiler (Fenerbahçe Spor Kulübü Doğuş Yelken Şubesi) de bronz madalyanın sahibi oldu.

Ayrıca, 2025 Optimist Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye adına yarışan sporcular, takım halinde de birinciliğe ulaştı.

Türkiye Yelken Federasyonu dereceye giren sporcuları, milli takım antrenörleri Alican Selcik ile Gökhan Durkal'ı, sporcuların ailelerini ve kulüplerini tebrik etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İzmir'de Ayakkabıcılar Sitesi'nde atık yığınları oluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul etti
Sinop Üniversitesinin mezuniyet töreninde öğrenciler İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınadı
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Milli yelkencilerden 2025 Optimist Avrupa Şampiyonası'nda, 1 altın 1 bronz madalya

Milli yelkencilerden 2025 Optimist Avrupa Şampiyonası'nda, 1 altın 1 bronz madalya

Milli sporcu Ahmet Arel Barut, madalyaya yelken açmak istiyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet