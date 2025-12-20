Dolar
42.78
Euro
50.12
Altın
4,338.58
ETH/USDT
2,976.70
BTC/USDT
88,181.00
BIST 100
11,341.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Milli yelkenci Nurhayat Güven, Gençler Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Milli yelkenci Nurhayat Güven, Portekiz'de düzenlenen World Sailing Gençler Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.

Çağlanur Tuncel  | 20.12.2025 - Güncelleme : 20.12.2025
Milli yelkenci Nurhayat Güven, Gençler Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı Fotoğraf: Türkiye Yelken Federasyonu

Ankara

Türkiye Yelken Federasyonunun açıklamasına göre Vilamoura beldesindeki organizasyon, çeşitli kategorilerde müsabakalarla tamamlandı.

IQ Foil kadınlar kategorisinde yarışan Nurhayat Güven, dünya üçüncüsü oldu. Erkekler kategorisinde mücadele eden Artun Şenol da 7. sırada yer aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Formula Kite kadınlar kategorisinde Derin Deniz Sorguç, dördüncülüğü elde etti. Erkekler kategorisinde ise Poyraz Aksakal, yarışı 12. sırada tamamladı.

Ali Poyraz Özdemir, ILCA 4 kategorisinde 23. oldu. ILCA 6 kategorisinde yarışan Asya Şakaklı ise şampiyonayı 27. sırada bitirdi.

Zeynep Çaçur ile Zeynep Ela Köy, 420 kadınlar kategorisinde 13'üncü, Can Çaçur ile Aras Şengün de erkeklerde 16. sırada yer aldı.

29er kategorisinde mücadele eden Demir Nevzat Özel ile Sinan Çaçur ise şampiyonayı 28. sırada tamamladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden Türkiye'nin bazı bölgeleri için kuvvetli yağış ile fırtına uyarısı
Kayak keyfi başlayan Erciyes'te, sezonun resmi açılışı yapıldı
Bakan Kurum: Yüzyılın Konut Projesi kampanyamıza 8 milyon 840 bin vatandaşımız başvurmuştur
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den Miami'deki Gazze konulu toplantıya ilişkin açıklama
İçişleri Bakanlığından Muğla ve Antalya için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

Benzer haberler

Milli yelkenci Nurhayat Güven, Gençler Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Milli yelkenci Nurhayat Güven, Gençler Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Yelken sporu farklı şehir ve meslekleri aynı teknede buluşturuyor

Astor Şarj Ankara Yelken Kulübü 25. Yıl Kupası'nda şampiyonlar belli oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet