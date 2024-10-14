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Spor

Milli yelkenci Derin Atakan'dan Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya

Milli yelkenci Derin Atakan, İtalya'da düzenlenen Formula Kite 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Fatih Çakmak  | 14.10.2024 - Güncelleme : 14.10.2024
Milli yelkenci Derin Atakan'dan Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya

Ankara

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Torre Grande kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Derin Atakan (Fenerbahçe Spor Kulübü Doğuş Yelken Şubesi) kadınlar kategorisinde Avrupa ikincisi oldu.

Kadınlarda milli sporculardan Derin Deniz Sorguç ise (AKUT Spor Kulübü) beşinci sırada yer aldı.

Organizasyonda 39 sporcunun mücadele ettiği erkekler kategorisinde ise Derin Cem Baba (Muğla Ferdi) 24. sırada yarışı tamamlarken, Poyraz Aksakal ise (Fenerbahçe Spor Kulübü Doğuş Yelken Şubesi) 26. oldu.

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