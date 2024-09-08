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Spor

Milli wushucu Samet Caf, dünya şampiyonu olabilmek için ter döküyor

Milli wushucu Samet Caf, Gençler Dünya Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bilal Kahyaoğlu  | 08.09.2024 - Güncelleme : 08.09.2024
Milli wushucu Samet Caf, dünya şampiyonu olabilmek için ter döküyor

Kastamonu

Ailesi tarafından ilkokul yıllarında wushuya yönlendirilen 14 yaşındaki Samet, bugüne kadar 3 Türkiye şampiyonluğu kazandı.

Kariyerinde Balkan şampiyonluğu da bulunan Samet, 22-30 Eylül'de Brunei'de düzenlenecek Gençler Dünya Wushu Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Genç Milli Wushu Takımı ile Kastamonu'da Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde kendisinin dışında 6 sporcu ile antrenmanlarını sürdüren Samet, organizasyondan altın madalyayla dönebilmek için yoğun tempoda çalışıyor.

"Hedefim dünya şampiyonluğu"

Samet Caf, AA muhabirine, wushuya 8 yaşında başladığını söyledi.

İstanbul'da yaşadığını belirten Samet, "Evde yaramazlık yaptığım için spora başladım. Buralara geleceğimi tabii ki ben de bilmiyordum. Hocalarım sağ olsun, onların sayesinde buralara geldim." dedi.

Bugüne kadar 15 wushu turnuvasına katıldığını ve hiç yenilgi yaşamadığını kaydeden Samet, şöyle devam etti:

"Bu yıl lise ikinci sınıfa geçtim. Okul hayatımla spor hayatımı birlikte devam ettiriyorum. Okuldan çıktığımda ödevlerimi yapıp hemen spora gidiyorum ve antrenmanlara devam ediyorum. Şimdi de Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Türkiye'yi temsil edeceğiz. Hedefim dünya şampiyonluğu."

Eğitim hayatıyla sporu birlikte sürdürmek istediğini vurgulayan genç sporcu, wushu yapan vali ya da doktor olmak istediğini dile getirdi.

Kampın verimli geçtiğini aktaran Samet, "Kamp ortamımız çok güzel. Gençlere, çocuklara, özellikle de yaşıtlarıma wushuyu öneririm. Olimpik bir branş olmasa da güreş, karate, tekvando gibi birçok branşı aynı anda çalışma imkanı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

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