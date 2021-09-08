Dolar
8.47
Euro
10.01
Altın
1,789.30
ETH/USDT
3,469.30
BTC/USDT
46,006.00
BIST 100
1,433.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Milli voleybolcu Eda Erdem Dündar, Avrupa Şampiyonası'nda en iyiler arasına girdi

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Opet'in kaptanı Eda Erdem Dündar, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın en iyi oyuncuları arasına adını yazdırdı.

Doğa Kırmızıoğlu   | 08.09.2021
Milli voleybolcu Eda Erdem Dündar, Avrupa Şampiyonası'nda en iyiler arasına girdi

Ankara

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından turnuvanın mevkilerinde en iyi oyuncularının belirlenmesi için açılan anket sonuçlandı.

En iyi orta oyuncu kategorisinde rakipleri Sırp Milena Rasic, İtalyan Cristina Chirichella ve Hollandalı Juliet Lohuis'i geride bırakarak oyların yüzde 54,6'sını alan Eda Erdem Dündar, turnuvanın rüya takımında yer aldı.

Son dört Avrupa Şampiyonası'nda bu kategoride en iyi oyuncu unvanını elde eden Eda, bunu başaran ilk sporcu oldu.

Milliler, üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 yenerek bronz madalyaya ulaşmıştı.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
DSÖ'den zengin ülkelere Kovid-19 aşısı tepkisi: Daha fazla vaat değil aşıları istiyoruz
Türkiye'de 23 bin 914 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Koca: Hatırlatma dozu koruyuculuğu çok önemli ölçüde artırıyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Milli voleybolcu Eda Erdem Dündar, Avrupa Şampiyonası'nda en iyiler arasına girdi

Milli voleybolcu Eda Erdem Dündar, Avrupa Şampiyonası'nda en iyiler arasına girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa üçüncüsü A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti

"Filenin Sultanları" Avrupa Şampiyonası'nda 5. kez kürsü gördü

2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı bronz madalyanın sahibi oldu

2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı bronz madalyanın sahibi oldu
'Filenin Sultanları' yarı finalde Sırbistan'a yenildi

'Filenin Sultanları' yarı finalde Sırbistan'a yenildi
'Filenin Sultanları' Avrupa Şampiyonası'nda bu akşam final için sahaya çıkıyor

'Filenin Sultanları' Avrupa Şampiyonası'nda bu akşam final için sahaya çıkıyor