Milli tenisçi Zeynep Sönmez'den destekçilerine teşekkür

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a 3. turda veda ettikten sonra tribünlerden kendisini destekleyen taraftarlara teşekkür etti.

Fatih Erel  | 29.01.2026 - Güncelleme : 29.01.2026
Milli tenisçi Zeynep Sönmez'den destekçilerine teşekkür

İstanbul
Avustralya'daki Ozzyturk Medya'ya konuşan Zeynep Sönmez, "Burada olmak inanılmazdı, benim için adeta bir peri masalı gibiydi. Birbirinden keyifli 6 maç çıkardım ve sezona bu şekilde başladığım için mutluyum." dedi.
Avustralya Açık'ta tribünlerin çoşkusu hakkında da konuşan milli tenisçi, "Kortta hep birlikte oynuyormuşuz gibi hissettim." şeklinde konuştu. 

Tribünlerdeki yoğun desteğin unutulmaz olduğunu ifade eden milli raket, ''Bu, dünyalara bedel; aslında hep birlikte oynuyormuşuz gibi hissettim, gerçekten büyülüydü. Gelecek yıl buraya tekrar geri dönmeyi gerçekten çok istiyorum, destek için minnettarım. Buraya gelip beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim.'' diyerek sözlerini tamamladı.
