Milli tenisçi Zeynep Sönmez'den destekçilerine teşekkür
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a 3. turda veda ettikten sonra tribünlerden kendisini destekleyen taraftarlara teşekkür etti.
İstanbul
Tribünlerdeki yoğun desteğin unutulmaz olduğunu ifade eden milli raket, ''Bu, dünyalara bedel; aslında hep birlikte oynuyormuşuz gibi hissettim, gerçekten büyülüydü. Gelecek yıl buraya tekrar geri dönmeyi gerçekten çok istiyorum, destek için minnettarım. Buraya gelip beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim.'' diyerek sözlerini tamamladı.