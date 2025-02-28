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Spor

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Merida Açık Turnuvası'nda çeyrek finale yükseldi

Zeynep Sönmez, Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda çeyrek finale yükseldi.

Erkan Tiryaki  | 28.02.2025 - Güncelleme : 28.02.2025
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Merida Açık Turnuvası'nda çeyrek finale yükseldi

Ankara

Dünya sıralamasının 88. basamağındaki Zeynep, Merida kentindeki "sert kort" turnuvasında dünya 37 numarası Polonyalı Magda Linette ile karşılaştı.

İlk seti 6-3 kazanarak durumu 1-0 yapan Zeynep, ikinci sette 3-1 öndeyken rakibi sakatlandı. Linette, sakatlık sebebiyle maça devam edemeyince milli sporcu adını çeyrek finale yazdırdı.

Zeynep, çeyrek finalde yarın TSİ: 03.00'te turnuvanın 1 numaralı seribaşı, dünya 10 numarası ABD'li Emma Navarro ile karşı karşıya gelecek.

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