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Spor

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, dünya 77'nciliğine yükselerek kariyer rekoru kırdı

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında kariyerinin en iyi derecesi olan 77'nciliğe yükseldi.

Hüseyin Burak Demirer  | 03.03.2025 - Güncelleme : 03.03.2025
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, dünya 77'nciliğine yükselerek kariyer rekoru kırdı

Ankara

Zeynep Sönmez, Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) haftalık güncellenen klasmanında 11 basamak birden atladı.

Geçen hafta WTA 500 düzeyindeki Merida Açık Turnuvası'nda çeyrek final oynayan 22 yaşındaki raket, böylece kariyer rekorunu kırdı.

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