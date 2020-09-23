Milli tenisçi Pemra Özgen, Fransa Açık'ta ana tabloya kalamadı
Milli tenisçi Pemra Özgen, Fransa Açık (Roland Garros) elemelerinin birinci turunda ABD'li Catherine Mcnally'e 2-1 yenilerek organizasyona veda etti.
Ankara
Dünya 209 numarası 34 yaşındaki Pemra Özgen, elemelerin ilk turunda klasmanın 120. basamağında yer alan 18 yaşındaki ABD'li Catherine Mcnally ile karşılaştı.
Pemra, ilk seti 7-5 almasına rağmen ikinci seti 6-3, üçüncü seti de 7-5 kaybetti.
2 saat 41 dakika süren zorlu mücadele sonunda rakibine 2-1 mağlup olan Pemra, sezonun son grand slam turnuvasında ana tabloya kalamadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.