Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Tunus'ta şampiyon oldu

Ankara
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Tunus'ta düzenlenen W25 Monastir Turnuvası'nda şampiyon oldu.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çağla, organizasyonun finalinde 2 numaralı seri başı Hırvat tenisçi Lea Boskovic ile karşılaştı.
Rakibini 7-5, 0-6, 6-2'lik setlerle 2-1 yenen Çağla, kariyerinin 14. tekler şampiyonluğuna ulaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.