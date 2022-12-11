Dolar
18.65
Euro
19.65
Altın
1,797.13
ETH/USDT
1,271.20
BTC/USDT
17,156.00
BIST 100
5,005.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Adana İl Kongresi’nde konuşuyor.
logo
Spor

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Tunus'ta şampiyon oldu

Muhammed Boztepe   | 11.12.2022
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Tunus'ta şampiyon oldu

Ankara

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Tunus'ta düzenlenen W25 Monastir Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çağla, organizasyonun finalinde 2 numaralı seri başı Hırvat tenisçi Lea Boskovic ile karşılaştı.

Rakibini 7-5, 0-6, 6-2'lik setlerle 2-1 yenen Çağla, kariyerinin 14. tekler şampiyonluğuna ulaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Batı Akdeniz'de kuvvetli fırtına uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Kale direğinin altında kalarak hayatını kaybeden Yiğit, son yolculuğuna uğurlandı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 2023 hac organizasyonu Cidde'de netleşecek

Benzer haberler

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Tunus'ta şampiyon oldu

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Tunus'ta şampiyon oldu

Tunus'un Fransa galibiyeti turu getirmeye yetmedi

Dünya Kupası'nda son 16'yı garantileyen Fransa'nın rakibi Tunus

Tunuslu yönetmen Nacer Khemir, sinemaya nasıl başladığını anlattı

Tunuslu yönetmen Nacer Khemir, sinemaya nasıl başladığını anlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet