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Spor

Milli sporculardan Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda 33 madalya

Antalya'da devam eden 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın (Türkiye Open 2025) üçüncü gününde milli sporcular 8'i altın 33 madalya kazandı.

Fatih Çakmak  | 10.02.2025 - Güncelleme : 10.02.2025
Milli sporculardan Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda 33 madalya

Ankara

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya Spor Salonu'nda devam eden 60 ülkeden 3 bine yakın sporcunun mücadele ettiği 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın üçüncü gününde yıldız erkekler kategorisinde müsabakalar yapıldı.

Toplam 10 sıklette yapılan müsabakalarda Türk tekvandocular, 8 altın, 7 gümüş ve 18 bronz madalya elde etti.

Turnuvanın dördüncü gününde büyük kadınlar kategorisi yarışmaları yapılacak.


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