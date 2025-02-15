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Spor

Milli sporcular, Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda 32 madalya kazandı

Antalya'da devam eden 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın (Türkiye Open 2025) sekizinci gününde milli sporcular 9'u altın 32 madalya kazandı.

Orhan Çiçek  | 15.02.2025 - Güncelleme : 16.02.2025
Milli sporcular, Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda 32 madalya kazandı

Antalya

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Antalya Spor Salonu'nda devam eden ve 60 ülkeden 3 bine yakın sporcunun katıldığı turnuvanın sekizinci gününde poomsae kategorisinde müsabakalar yapıldı.

Türk sporcular 18 kategorideki müsabakalarda 9 altın, 9 gümüş, 14 bronz madalya kazandı.

Turnuva yarın sona erecek.

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