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Spor

Milli sporcular, Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda 3'ü altın 7 madalya kazandı

Milli sporculardan Abdullah Öztürk, Ebru Acer, Kübra Korkut Avrupa şampiyonu olurken Merve Cansu Demir gümüş; Ali Öztürk, İrem Oluk ve Neslihan Kavas bronz madalya elde etti

Muhammed Boztepe  | 07.09.2023 - Güncelleme : 07.09.2023
Milli sporcular, Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda 3'ü altın 7 madalya kazandı

Ankara

İngiltere'de düzenlenen Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular 3'ü altın 7 madalya kazandı.

Sheffield kentinde yapılan organizasyonda milli sporcular mücadele etti.

Abdullah Öztürk, sınıf 4 kategorisinde Çek Filip Nachazel'i 3-0 yenerek altın madalya kazanırken, Ebru Acer ise tek kadınlar sınıf 11 finalinde Fransız Lea Ferney'i 3-0 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

Kübra Korkut da tek kadınlar sınıf 7 kategorisinde Hollandalı Kelly Van Zon'u 3-2 geçerek altın madalya kazandı.

Abdullah Öztürk, Kübra Korkut ve Ebru Acer, 2024 Paris Paralimpik Oyunları kotası da elde etti.

Merve Cansu Demir, tek kadınlar sınıf 10 finalinde Polonyalı Natalia Partyka'ya 3-1 yenilerek gümüş madalyada kaldı.

Ali Öztürk, tek erkekler sınıf 5 kategorisinde bronz, İrem Oluk tek erkekler sınıf 4-5 kategorisinde bronz, Neslihan Kavas sınıf 9 kategorisinde bronz madalya aldı.

Bakan Bak, Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan para masa tenisçileri kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İngiltere'nin Sheffield kentinde düzenlenen Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olarak altın madalya kazanan ve 2024 Paris Paralimpik Oyunları kotası elde eden Abdullah Öztürk, Ebru Acer, Kübra Korkut'u, gümüş madalya elde eden Merve Cansu Demir'i ve bronz madalyanın sahibi olan Ali Öztürk, İrem Oluk ve Neslihan Kavas'ı canı gönülden kutluyorum. İnanıyorum ki oyuncularımızın bu başarıları kendilerinden sonra gelen sporcularımız için de ilham kaynağı olacaktır. Bu başarıda pay sahibi olan başta milli sporcularımız olmak üzere tüm teknik ekibe ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum."


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