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Spor

Milli sporcular Abdullah Öztürk ve Nesim Turan, Anadolu Ajansı Spor Kulübünü ziyaret etti

Avrupa, dünya ve paralimpik oyunlarda madalyaları bulunan milli para masa tenisçiler Abdullah Öztürk ile Nesim Turan, Anadolu Ajansı Spor Kulübüne (AASK) ziyarette bulundu.

Erkan Tiryaki  | 05.04.2024 - Güncelleme : 05.04.2024
Milli sporcular Abdullah Öztürk ve Nesim Turan, Anadolu Ajansı Spor Kulübünü ziyaret etti Fotoğraf: Ömer Taha Çetin/AA

Ankara

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen ziyarette AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, milli sporcuları kabul etti.

Ziyarette yeni kurulan Anadolu Ajansı Spor Kulübü hakkında sporculara bilgi verilirken, karşılıklı fikir alışverişinde de bulunuldu. Daha sonra milli sporcular ile Peru, masa tenisi gösteri maçı yaptı.

Sporculardan Abdullah Öztürk, ziyaretten sonra yaptığı açıklamada, AA’nın bütün spor branşlarına büyük önem verdiğini vurgulayarak “Ülkemizin böyle önemli bir kurumunun spor kulübü kurmasını çok önemsiyorum. Genel Müdür Yardımcımız ile de AA’nın masa tenisi salonunda maç yaptık. Çok keyifli bir ortam oluşturulmuş. Çalışanların motivasyonu için mükemmel bir ortam sağlanmış. Her kurumun da örnek alması lazım.” ifadelerini kullandı.

Nesim Turan ise Anadolu Ajansı’nın önemine dikkati çekerek, “Anadolu Ajansı, 100 yılı aşmış bir çınar. Hem çalışanları hem de ülke sporu için bu kulübün kurulması çok önemli ve değerli. Bizleri de bugün misafir ettiler, çok keyifli vakit geçirdik . Ülke sporu için yeni kurulan AA Spor Kulübünün hayırlı olmasını diliyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

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