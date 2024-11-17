Dolar
34.44
Euro
36.29
Altın
2,562.22
ETH/USDT
3,140.40
BTC/USDT
91,250.00
BIST 100
9,389.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Bartın Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi'nde konuşuyor
logo
Spor

Milli sporcu Zeynep Sönmez, Türk tenisi için rol model olacak

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, "Tenis sporunun gelişmesinde rol modellere, tenis elçilerine çok ihtiyacımız var. Tam böyle düşünürken Zeynep Sönmez önemli bir başarı elde etti. Hepimize umut oldu." dedi.

Süleyman Elçin  | 17.11.2024 - Güncelleme : 17.11.2024
Milli sporcu Zeynep Sönmez, Türk tenisi için rol model olacak

Antalya

Antalya'da düzenlenen 2024 Billie Jean King Cup Junior Gainbridge Finalleri ve 2024 Davis Cup Junior Finalleri'ni takip eden Müderrisgil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tenisin Türk turizminde önemli katkı sağladığını söyledi.

Milli sporcu Zeynep Sönmez'in Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda birinci olmasının kendilerini gururlandırdığını anlatan Müderrisgil, "Zeynep aslında önemli bir yol açtı. Tenis sporunun gelişmesinde rol modellere, tenis elçilerine çok ihtiyacımız var. Tam böyle düşünürken Zeynep Sönmez önemli başarı elde etti, hepimize umut oldu. Tenise başlamak isteyenlere ya da yeni başlayanlara önemli rol model olacak. Bundan sonra da çok başarılı olacağını düşünüyorum. Bir grand slam şampiyonluğunu onun kariyerinde bekliyorum." diye konuştu.

Türk tenisi için bir ekol yaratmayı hayal ettiklerini dile getiren Müderrisgil, teniste markalaşmak istediklerini ifade etti.

Her ülkenin bu anlamda bir tarzı bulunduğunu vurgulayan Müderrisgil, Türk tenisini bir ülkeye endeksli hale getirmek yerine başarılı modelleri inceledikten sonra kendilerini nasıl konumlandırmaları gerektiğine karar vereceklerini dile getirdi.


"Olimpik sporcular için özel bir kaynak havuzu oluşturmak istiyoruz"

Şafak Müderrisgil, tenisin tabana yayılmasının önemine dikkati çekerek, "Her yaştan vatandaşlarımızın tenis oynaması biçim için çok önemli. Tesisleşme de çok önem taşıyor. Olimpik sporcular için özel bir kaynak havuzu oluşturmak istiyoruz. Olimpik sporcularımızın uluslararası turnuvalara, grand slamlere gitmelerini sağlamak istiyoruz. Olimpik sporcularımızın 2028 olimpiyatları için akredite olmalarını sağlamak çok önemli. 4 yılımız var, elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Federasyon içinde liyakatli bir yönetim anlayışı sergileyeceklerini belirten Müderrisgil, sportif performansın dışında kurumsallaşmayı ve şeffaf yönetim tarzını sağlamayı da hedeflediklerini aktardı.

Müderrisgil, tenis camiasının tüm paydaşlarıyla iletişim kurmak istediklerini ve bu maksatla düzenleyecekleri çalıştayda kulüpleri, sporcuları, sporcu ailelerini, sponsorları, hakemleri, antrenörleri ve gazetecileri bir araya getireceklerini anlatarak, "Türk tenisinin artısını, sorunlarını ve çözüm önerilerini konuşacağız. Buradan bir veri elde ederek 4 yıllık yol haritamızı çıkartacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu anlatan Müderrisgil, "Türkiye'yi neden olimpiyatlarda bir oyuncu temsil etmesin? Avrupa'nın en genç ülkesiyiz. Bu potansiyeli harekete geçirelim, tenise erişmelerini sağlayalım yeter." şeklinde görüş belirtti.

Kamudan gelen kaynakların kendilerine yetmediğini ve gerçekleştirmek istedikleri büyük projeler için daha fazla kaynağın gerektiğini söyleyen Müderrisgil, şunları kaydetti:

"Bu kaynağa da özel sektörden, uluslararası kuruluşlar üzerinden, kalkınma bankalarından hibe programları üzerinden ulaşmayı hedefliyoruz. Zeynep Sönmez'in elde ettiği başarıdan sonra rüzgarı arkamıza alıp bu konuda ilerleyebiliriz. Çok büyük bir coşku var. Hem kamu sektörünü hem özel sektörünü hem de kar amacı gütmeyen uluslararası kuruluşları bu kaynak havuzunun sağlanmasında birer aktör haline getirebileceğimizi düşünüyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı
Kars'ta etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü
Eskişehir'de "F-4E Phantom" uçaklarından yer hedeflerine taarruz eğitimi uçuşu
Liman çıkış belgelerine ilişkin esaslar düzenlendi
Palandöken Kayak Merkezi karla kaplandı

Benzer haberler

Milli sporcu Zeynep Sönmez, Türk tenisi için rol model olacak

Milli sporcu Zeynep Sönmez, Türk tenisi için rol model olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Müderrisgil'i kabul etti

Şampiyon milli tenisçi Zeynep Sönmez yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli tenisçi Zeynep Sönmez'e tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli tenisçi Zeynep Sönmez'e tebrik
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kariyerinin ilk WTA şampiyonluğunu elde etti

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kariyerinin ilk WTA şampiyonluğunu elde etti
Zeynep Sönmez, WTA 250 turnuvalarında ilk kez finale yükseldi

Zeynep Sönmez, WTA 250 turnuvalarında ilk kez finale yükseldi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet