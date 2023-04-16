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Spor

Milli sporcu Muammer Şahin, Avrupa Halter Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcu Muammer Şahin, gümüş madalya kazandı.

Murat Kaya  | 16.04.2023 - Güncelleme : 16.04.2023
Milli sporcu Muammer Şahin, Avrupa Halter Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

İstanbul

Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da devam ediyor. 40 ülkeden 172 kadın, 146 erkek toplam 318 sporcunun katıldığı organizasyonun ikinci gününde Türkiye adına yarışan Muammer Şahin, koparmada 112 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcu, silkmede 130, toplamda da 242 kiloluk derece elde etti.

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