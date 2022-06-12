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Spor

Milli sporcu Mete Gazoz, Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Almanya'da düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda klasik yay erkekler kategorisinde milli sporcu Mete Gazoz, bronz madalya kazandı.

Muhammed Boztepe   | 12.06.2022
Milli sporcu Mete Gazoz, Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Ankara

Münih kentinde düzenlenen organizasyonda Mete, bronz madalya müsabakasında İspanyol rakibi Daniel Castro ile karşılaştı.

İlk seti kazanan Mete, ikinci sette rakibine kaybetti ve durum 2-2'ye geldi. Üçüncü sette iki sporcu da aynı sayıyı attı ve 3-3 eşitlik devam etti.

Dördüncü ve beşinci sette üstünlük sağlayan Mete, rakibini 6-4 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

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