Alman yayıncı RTL 600 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor
Alman yayıncı RTL, yeniden yapılanma kapsamında 600 çalışanını işten çıkarmayı planladığını bildirdi.
Berlin
RTL'den yapılan açıklamada, yapısal ve ekonomik zorluklar ışığında şirketin, Almanya'daki konumunu güçlendirmek için yeniden yapılanmaya gittiği belirtildi.
Bu kapsamda, Almanya'da 600 tam zamanlı çalışanın işten çıkarılmasının planlandığı aktarılan açıklamada, işten çıkarmaların özel bir tazminat programı ve erken emeklilik düzenlemeleriyle mümkün olduğunca sosyal sorumluluk bilinciyle uygulanacağı ifade edildi.
Açıklamada, Bertelsmann çatısı altındaki şirketin yeniden yapılanmaya gitmesine sebep olarak, zayıf ekonomiyle reklam gelirlerindeki düşüş ve medya sektöründeki yapısal değişim gerekçe gösterildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.