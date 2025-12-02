Dolar
42.43
Euro
49.32
Altın
4,226.98
ETH/USDT
2,856.50
BTC/USDT
88,675.00
BIST 100
11,112.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara’da "Aile ve Nüfus On Yılına Doğru Uluslararası Sempozyumu"nun kapanış programında konuşuyor.
logo
Dünya

Alman yayıncı RTL 600 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

Alman yayıncı RTL, yeniden yapılanma kapsamında 600 çalışanını işten çıkarmayı planladığını bildirdi.

Bahattin Gönültaş  | 02.12.2025 - Güncelleme : 02.12.2025
Alman yayıncı RTL 600 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

Berlin

RTL'den yapılan açıklamada, yapısal ve ekonomik zorluklar ışığında şirketin, Almanya'daki konumunu güçlendirmek için yeniden yapılanmaya gittiği belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu kapsamda, Almanya'da 600 tam zamanlı çalışanın işten çıkarılmasının planlandığı aktarılan açıklamada, işten çıkarmaların özel bir tazminat programı ve erken emeklilik düzenlemeleriyle mümkün olduğunca sosyal sorumluluk bilinciyle uygulanacağı ifade edildi.

Açıklamada, Bertelsmann çatısı altındaki şirketin yeniden yapılanmaya gitmesine sebep olarak, zayıf ekonomiyle reklam gelirlerindeki düşüş ve medya sektöründeki yapısal değişim gerekçe gösterildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da pitbull saldırısına uğrayan çocukların babası, sorumluların cezalandırılması çağrısında bulundu
Bakan Tunç: Hakim ve savcılarımızı hedef gösteren hiçbir girişim 'ifade özgürlüğü' perdesiyle haklı gösterilemez
Silivri'de doğal gaz depolama tesisinde yangın çıktı
Bakan Kurum: Depremden etkilenen 11 ilde artık son tuğlalar konuluyor
Yağışlı hava hafta boyunca etkisini sürdürecek

Benzer haberler

Alman yayıncı RTL 600 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

Alman yayıncı RTL 600 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Almanya'da temaslarda bulundu

Uzmanlara göre Almanya'da batı ve doğu eyaletlerinde aşırı sağcılık eskisi gibi farklılık göstermiyor

Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi
Dışişleri Bakanı Fidan: Cumhurbaşkanımız, AB'ye üye olma yönündeki irademizi açık şekilde ortaya koyuyor

Dışişleri Bakanı Fidan: Cumhurbaşkanımız, AB'ye üye olma yönündeki irademizi açık şekilde ortaya koyuyor

TOGG, Almanya'daki teslimatlarını sürdürüyor

TOGG, Almanya'daki teslimatlarını sürdürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet