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Spor

Milli sporcu Hilal Öztürk, kadınlar +78 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu

Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda ferdi karşılaşmaların son gününde milli sporcu Hilal Öztürk, kadınlar +78 kiloda bronz madalya kazandı.

Halil İbrahim Avşar   | 09.10.2021
Milli sporcu Hilal Öztürk, kadınlar +78 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu

Ankara

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Olbia kentinde düzenlenen organizasyonda ferdi karşılaşmalar tamamlandı.

Kadınlar +78 kiloda ilk turu bay geçen Hilal Öztürk, ikinci turda Meksikalı Priscila Martinez'i, çeyrek finalde Fransız Lea Fontanie'yi yenerek yarı finale yükseldi.

Bu turda Fransız Coralie Hayme'ye yenilen milli judocu, bronz madalya müsabakasında Venezuelalı Amarantha Urdaneta'yı mağlup etti ve sıkletinde dünya üçüncüsü oldu.

Erkekler +100 kiloda tatamiye çıkan ve ilk turda Hint Ysah Ghangas'ı yenen Münir Ertuğ, Alman Losseni Kone ile yaptığı ikinci tur maçını kaybetti.

Şampiyonanın son gününde yarın erkek milli judocular takım müsabakalarına çıkacak.

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