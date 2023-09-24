Milli sporcu Enes Başar, Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı
Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Enes Başar, grekoromen stil 63 kilo mücadelesinde Fransız rakibi Stefan Roger Clement'i yenerek bronz madalya elde etti.
Ankara
Başkent Belgrad'daki organizasyonda Enes Başar, grekoromen stil 63 kilo üçüncülük müsabakasında Fransız Stefan Roger Clement ile karşılaştı.
🥉 Enes Başar, Dünya Üçüncüsü! pic.twitter.com/Y0uGSjT2tk— Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı (@TRguresFed) September 24, 2023
Rakibini 9-6'lık skorla yenen Enes Başar, dünya üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.