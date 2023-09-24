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Spor

Milli sporcu Enes Başar, Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Enes Başar, grekoromen stil 63 kilo mücadelesinde Fransız rakibi Stefan Roger Clement'i yenerek bronz madalya elde etti.

Fatih Gazioğlu  | 24.09.2023 - Güncelleme : 24.09.2023
Milli sporcu Enes Başar, Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Ankara

Başkent Belgrad'daki organizasyonda Enes Başar, grekoromen stil 63 kilo üçüncülük müsabakasında Fransız Stefan Roger Clement ile karşılaştı.

Rakibini 9-6'lık skorla yenen Enes Başar, dünya üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı.

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