Milli sporcu Cem Bölükbaşı, Super Formula'daki 3. yarışına Suzuka Pisti’nde çıkacak
Türk pilot Cem Bölükbaşı, Japonya'da düzenlenecek Super Formula’daki üçüncü yarışına Suzuka Pisti’nde çıkacak.
Ankara
TGM Grand Prix takımı adına yarışan milli sporcu, 22 Nisan Cumartesi günü TSİ 04.55’te yapılacak antrenman turlarının ardından TSİ 09.55’te sıralama turlarında mücadele edecek.
Yarış, 23 Nisan Pazar günü TSİ 15.45’te gerçekleştirilecek.
Formula 2’ye 2022'de yükselen Cem Bölükbaşı, 2023 sezonunda Super Formula'nın ilk yarışını 8'inci, 2. yarışını ise 17'inci sırada tamamladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.