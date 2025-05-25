Dolar
38.91
Euro
44.21
Altın
3,356.38
ETH/USDT
2,485.00
BTC/USDT
107,258.00
BIST 100
9,356.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kayseri’de “İş'te Güvenli Gelecek İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı”nın açılışında konuşuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu’da "Geleneksel Göynük Akşemseddin Hz. Anma Günü" programında konuşuyor.
logo
Spor

Milli sporcu Ahmet Arel Barut, madalyaya yelken açmak istiyor

Tekirdağ'da yaşayan ve yelkende 2 Türkiye şampiyonluğu bulunan 12 yaşındaki milli sporcu Ahmet Arel Barut, Optimist Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edip, madalya kazanmak istiyor.

Mesut Karaduman  | 25.05.2025 - Güncelleme : 25.05.2025
Milli sporcu Ahmet Arel Barut, madalyaya yelken açmak istiyor Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Yelkene 6 yaşında başlayan Barut, zamanla kendisini geliştirerek yarışlara katılmaya başladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Barut, katıldığı ulusal yarışmalarda 2 Türkiye şampiyonluğu, uluslararası yarışlarda da çeşitli dereceler elde etti.

En son Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Yelken Ligi yarışlarında aldığı derecelerle milli takıma seçilen Barut, İzmir'de 28 Mayıs-4 Haziran'da düzenlenecek 2025 Optimist Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Milli yelkenci, kendi ülkesinde madalya kazanarak derecelerine yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Barut, AA muhabirine, yelkeni çok sevdiğini ve sürekli derecelerine yenilerini eklemek istediğini söyledi.

Sporun içinde olmanın kendisine keyif verdiğini belirten Barut, "2019'dan bu yana yelken yapıyorum. Yelkende 2 Türkiye birinciliği kazandım. Uluslararası yarışlarda da derecelerim var. Türkiye Yelken Federasyonu Yelken Ligi yarışlarında bu sene güzel sonuçlar aldım. Bu sonuçların ortalamasında da 12 kişilik milli takım kadrosuna seçilmeye hak kazandım. Ülkemizde düzenlenecek şampiyonada derece almak istiyorum." diye konuştu.

Antrenör Berk Uzel: "Avrupa Şampiyonası'nda hem kulübümüzü hem ülkemizi gururla temsil edecek"

Tekirdağ Yelken Spor Kulübü antrenörü Berk Uzel de Ahmet Arel Barut'un yelkende güzel başarılara imza attığını dile getirdi.

Optimist Avrupa Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmesinin sporcular için avantaj olacağını ifade eden Uzel, şunları söyledi:

"Sporcumuz Ahmet Arel Barut 12 kişilik milli takıma girerek ülkemizi temsil etme hakkını kazandı. Önümüzde kamp süreçleri var. Kamplara katılıyor. Sıkı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Ardından Avrupa Şampiyonası'nda hem kulübümüzü hem ülkemizi İzmir Çeşme'de gururla temsil edecek. Kendisine başarılar diliyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul edecek
İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
Emine Erdoğan'dan 7. Etnospor Kültür Festivali'ne ilişkin paylaşım
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Necip Fazıl Kısakürek'i andı
Somalili gazeteciler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda eğitime katıldı

Benzer haberler

Milli sporcu Ahmet Arel Barut, madalyaya yelken açmak istiyor

Milli sporcu Ahmet Arel Barut, madalyaya yelken açmak istiyor

Tekirdağ'da "mavi bayraklı" plaj sayısı 10'a yükseldi

Trakya Üniversitesi öğrencileri bu haftaki derslerini gökyüzünde işledi

Milli atlet Eylül'ün hedefi EYOF'ta madalya

Milli atlet Eylül'ün hedefi EYOF'ta madalya
Milli yüzücü Emre Onuş, Avrupa'da madalya hedefiyle kulaç atıyor

Milli yüzücü Emre Onuş, Avrupa'da madalya hedefiyle kulaç atıyor
Arıcılığa kayınpederinin yanında merak saran kadın, 47 yıldır bal üretiyor

Arıcılığa kayınpederinin yanında merak saran kadın, 47 yıldır bal üretiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet