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Spor

Milli satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş, İsveç'te hamle yapacak

Dünyanın en genç büyükustası (GM) ünvanına sahip milli satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş, İsveç'te Uluslararası Tepe Sigeman Satranç Turnuvası'nda mücadele edecek.

Fatih Çakmak  | 21.05.2025 - Güncelleme : 21.05.2025
Milli satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş, İsveç'te hamle yapacak

Ankara

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre Yağız Kaan Erdoğmuş, Malmö kentinde 30. kez düzenlenecek ve elo sıralama puan ortalaması 2 bin 647 olan turnuvada hamle yapacak.

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Turnuva 26 Mayıs'ta sona erecek.

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