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Spor

Milli satranççı Can Durak ve Özgür Şahin FM unvanı almaya hak kazandı

Milli satranççılar Can Durak ve Özgür Şahin, Uluslararası Satranç Federasyonu tarafından verilen FIDE Ustası (FM) unvanını almaya hak kazandı

Sinem Er   | 22.04.2021
Milli satranççı Can Durak ve Özgür Şahin FM unvanı almaya hak kazandı

Ankara

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'da düzenlenen 3. Rujna Zora IM Turnuvası'nda ilk altı tur sonunda 4 puan toplayan genç satrançcı Can Durak, 62 ELO puanı elde etti.

Öte yandan, 16-22 Nisan tarihlerinde Karadağ’da gerçekleştirilen Vladimir Bato Kontic Turnuvası'nda mücadele eden Özgün Şahin ise 7 tur sonunda +24.4 ELO puanı kazandı.

Her iki sporcu da turnuvalarda elde ettikleri 2 bin 300 ELO puanı ile barajı geçerek FM unvanını almaya hak kazandı.

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