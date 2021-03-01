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Spor

Milli pentatlet İlke Özyüksel, Laser Run'da dünya rekoru kırdı

Milli pentatlet İlke Özyüksel, Laser Run’da (atış ve koşu) 11.20.29’luk derecesiyle kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi.

Ercan Doğan   | 01.03.2021
Milli pentatlet İlke Özyüksel, Laser Run'da dünya rekoru kırdı Fotoğraf: tmpf.org.tr/

İstanbul

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen Modern Pentatlon Salon Şampiyonası’nın kadınlar kategorisinde yarışan İlke Özyüksel; yüzme, eskrim, binicilik, koşu ve atış yarışlarında 1400 puan toplayarak ikinci oldu. Laser Run’da (atış ve koşu) önemli bir başarıya imza atan milli sporcu, 11.20.29’luk derecesiyle kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi.

Sesim Alpuğan ise 1253 puan topladı ve şampiyonayı 31’inci sırada tamamladı.

Macaristan Modern Pentatlon Salon Şampiyonası, yarın gerçekleştirilecek erkekler finali ile tamamlanacak. Yüzme, eskrim, binicilik, koşu ve atış sıralamasıyla yapılacak erkekler finalinde Buğra Ünal, Türkiye'yi temsil edecek.


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