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Spor

Milli para tekvandoculardan Avrupa Şampiyonası'nda 3 madalya

Milli para tekvandocular, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın üçüncü gününde birer altın, gümüş ve bronz madalya kazandı.

Hilmi Sever  | 11.05.2024 - Güncelleme : 11.05.2024
Milli para tekvandoculardan Avrupa Şampiyonası'nda 3 madalya

İstanbul

Başkent Belgrad'daki şampiyonanın üçüncü gününde kadınlar K44 57 kiloda Gamze Gürdal Avrupa şampiyonu oldu.

Erkekler K44 70 kiloda Fatih Çelik gümüş, kadınlar K44 57 kiloda Sümeyye Özcan bronz madalyayı kazandı.

Türkiye, üç gün sonunda toplam madalya sayısını 3 altın, 9 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 15'e yükseltti.

Şampiyonanın son gününde yarın Türkiye adına 4 tekvando ve 5 para tekvandocu madalya mücadelesi verecek.

Bakan Osman Aşkın Bak, milli tekvandocuları tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nın üçüncü gününde 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam eden Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nın üçüncü gününde altın madalya kazanan Gamze Güldan ile gümüş madalyanın sahibi olan Fatih Çelik ve bronz madalya elde eden Sümeyye Özcan'ı kutluyorum. Gün boyu heyecanla takip ettiğimiz şampiyonada, galibiyetleriyle iftihar ettiğimiz sporcularımızın başarısında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şampiyonanın son günü olan yarın müsabakaya çıkacak olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."


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