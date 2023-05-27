Milli para masa tenisçi Ebru Acer, Polonya'da altın madalya kazandı
Polonya Açık Para Masa Tenisi Turnuvası'nda milli sporcu Ebru Acer, tek kadınlar klas 11 kategorisinde altın madalya kazandı.
Ankara
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Varşova'da gerçekleştirilen turnuvada Ebru, finalde ev sahibi ülkeden Dorota Nowacka'yla karşılaştı. Rakibini 3-0 yenen milli sporcu, altın madalyanın sahibi oldu.
Aynı kategoride Sümeyra Türk kadınlarda, Garip Olcaş ise erkeklerde bronz madalya elde etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.