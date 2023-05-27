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Spor

Milli para masa tenisçi Ebru Acer, Polonya'da altın madalya kazandı

Polonya Açık Para Masa Tenisi Turnuvası'nda milli sporcu Ebru Acer, tek kadınlar klas 11 kategorisinde altın madalya kazandı.

Erkan Tiryaki  | 27.05.2023 - Güncelleme : 27.05.2023
Milli para masa tenisçi Ebru Acer, Polonya'da altın madalya kazandı

Ankara

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Varşova'da gerçekleştirilen turnuvada Ebru, finalde ev sahibi ülkeden Dorota Nowacka'yla karşılaştı. Rakibini 3-0 yenen milli sporcu, altın madalyanın sahibi oldu.

Aynı kategoride Sümeyra Türk kadınlarda, Garip Olcaş ise erkeklerde bronz madalya elde etti.

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