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Spor

Milli para kürekçi Yiğit Doğukan Bozkurt, İtalya'da bronz madalya kazandı

Milli para kürekçi Yiğit Doğukan Bozkurt, 2025 Dünya Kupası'nın İtalya ayağında bronz madalya elde etti.

Salih Ulaş Şahan  | 16.06.2025 - Güncelleme : 16.06.2025
Milli para kürekçi Yiğit Doğukan Bozkurt, İtalya'da bronz madalya kazandı Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Ankara

Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre Varese kentinde düzenlenen organizasyonda PR2 M1X 2000 metre kategorisinde yarışan milli sporcu, 8.43.73'lük derecesiyle üçüncü oldu.

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Türkiye'nin para kürekteki ilk Dünya Kupası madalyasını kazanan Yiğit Doğukan, tarihe geçti.

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