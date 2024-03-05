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Spor

Milli para halterci Besra Duman, Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı

Milli takım, Dünya Kupası'nın Dubai ayağını 5 madalyayla tamamladı.

Halil İbrahim Avşar  | 05.03.2024 - Güncelleme : 05.03.2024
Milli para halterci Besra Duman, Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı

Ankara

Para Halter Dünya Kupası'nın Dubai ayağında mücadele eden milli sporcu Besra Duman, bronz madalya aldı.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentindeki organizasyonda kadınlar 55 kiloda podyuma çıkan Besra Duman, 120 kiloluk derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli takım, 29 Şubat'ta başlayan organizasyonu 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 5 madalyayla tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, "Güzel bir yarışma oldu. Burada mücadele eden tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Madalya alan sporcularımızı, antrenörlerimizi ve kulüplerimizi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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