Dolar
34.38
Euro
36.87
Altın
2,684.55
ETH/USDT
3,145.80
BTC/USDT
76,650.00
BIST 100
9,184.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Milli para eskrimci Hakan Akkaya, İtalya'daki Dünya Kupası'nda 2'nci altın madalyasını aldı

Hakan Akkaya, Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nın İtalya ayağında flöreden sonra epe kategorisinde de altın madalya kazandı.

Hüseyin Burak Demirer  | 09.11.2024 - Güncelleme : 09.11.2024
Milli para eskrimci Hakan Akkaya, İtalya'daki Dünya Kupası'nda 2'nci altın madalyasını aldı

Ankara

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre Hakan, Pisa kentinde düzenlenen organizasyonda Almanya'dan Felix Schrader, Polonya'dan Bartlomiej Balsam ve Dariusz Pender'i eleyerek epe A kategorisinde finale çıktı.

Finalde karşılaştığı Ukraynalı Oleksii Zakusylov'u 15-10 mağlup eden Hakan, flöre A kategorisinden sonra epe A kategorisinde de şampiyonluğa ulaştı.

Kılıç A kategorisinde piste çıkan Şenay Güner ise 13'üncü sırayı aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İstanbul'da düzenlenen "6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi" sona erdi
İstanbul'da Filistin İnisiyatifi'nden İsrail'i protesto yürüyüşü
İstanbul'da "Filistin'e destek konvoyu" oluşturuldu
İstanbul Hava Müzesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla ücretsiz ziyaret edilebilecek

Benzer haberler

Milli para eskrimci Hakan Akkaya, İtalya'daki Dünya Kupası'nda 2'nci altın madalyasını aldı

Milli para eskrimci Hakan Akkaya, İtalya'daki Dünya Kupası'nda 2'nci altın madalyasını aldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet