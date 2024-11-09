Milli para eskrimci Hakan Akkaya, İtalya'daki Dünya Kupası'nda 2'nci altın madalyasını aldı
Hakan Akkaya, Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nın İtalya ayağında flöreden sonra epe kategorisinde de altın madalya kazandı.
Ankara
Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre Hakan, Pisa kentinde düzenlenen organizasyonda Almanya'dan Felix Schrader, Polonya'dan Bartlomiej Balsam ve Dariusz Pender'i eleyerek epe A kategorisinde finale çıktı.
Finalde karşılaştığı Ukraynalı Oleksii Zakusylov'u 15-10 mağlup eden Hakan, flöre A kategorisinden sonra epe A kategorisinde de şampiyonluğa ulaştı.
Kılıç A kategorisinde piste çıkan Şenay Güner ise 13'üncü sırayı aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.