Dolar
41.37
Euro
48.54
Altın
3,643.11
ETH/USDT
4,618.20
BTC/USDT
115,553.00
BIST 100
10,372.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Milli para atıcı Muaz Erdem Madran Çekya'da altın madalya kazandı

Çekya'da düzenlenen Para Trap Dünya Şampiyonası'nda 16 yaşındaki milli atıcı Muaz Erdem Madran, altın madalya kazandı.

Fatih Gazioğlu  | 14.09.2025 - Güncelleme : 14.09.2025
Milli para atıcı Muaz Erdem Madran Çekya'da altın madalya kazandı

Ankara

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Brno şehrindeki organizasyonda, PT3 disiplininde mücadele eden Muaz Erdem Madran, Türk atıcılık tarihinin ilk dünya şampiyonluğunu elde etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, "Milli sporcumuzu ülkemize yaşattığı bu büyük gurur ve göstermiş olduğu başarılı performans için gönülden tebrik ederiz." denildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
MSB'den A Milli Erkek Basketbol Takımı'na özel video klip
Kırşehirli Dernekler Federasyonundan genç çiftlere "Aile Yılı"na özel destek
Türkiye, Yunan makamlarının "mesnetsiz ve küstah" açıklamalarını reddetti
Tekirdağ'da etkili olan poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

Benzer haberler

Milli para atıcı Muaz Erdem Madran Çekya'da altın madalya kazandı

Milli para atıcı Muaz Erdem Madran Çekya'da altın madalya kazandı

Milli karateci Eray Şamdan, "2025'te üçte üç altın madalya hedefi"ne ilerliyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet