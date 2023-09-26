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Spor

Milli para atıcı Aysel Özgan, WSPS Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Milli sporcu Aysel Özgan WSPS Dünya Şampiyonası'nda altın madalya elde etti.

Hüseyin Doğru  | 26.09.2023 - Güncelleme : 26.09.2023
Milli para atıcı Aysel Özgan, WSPS Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Ankara

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Peru'nun başkenti Lima'da devam eden WSPS Dünya Şampiyonası'nda 10 metre havalı tabanca kadınlar (P2) SH1 disiplininde mücadele eden Aysel Özgan, 566 puanla 1. sırada ve Ayşegül Pehlivanlar ise 559 puanla 7. sırada yer alarak finale yükseldi.

Finalde para milli atıcı Aysel Özgan, 233.5 puanla altın madalya kazandı.

Aynı stildeki Ayşegül Pehlivanlar ise 211.6 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyona, 29 Eylül'de sona erecek.

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